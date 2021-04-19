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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من مصر الى السعودية .. تحرك دبلوماسي يوناني لبحث أوضاع ليبيا

وزير الخارجية اليوناني
وزير الخارجية اليوناني

وصل وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إلى مصر أمس الأحد في زيارة تسبق زيارته للمملكة العربية السعودية في إطار جولة من التحرك الدبلوماسي من جانب أثينا على خلفية الأوضاع في ليبيا والتوتر مع تركيا على شرق البحر المتوسط.

وغرد ديندياس السبت، قائلا: “بالأمس كنت في قبرص للمشاركة في الاجتماع الرباعي مع الإمارات وإسرائيل وقبرص ، وسوف أذهب غدًا إلى القاهرة، ويوم الثلاثاء إلى السعودية، بينما سأشارك يوم الاثنين في اجتماع المجلس الأوروبي”
 

وأجرى سامح شكري وزير الخارجية محادثات مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس لدى وصوله إلى القاهرة. 

وتناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص ، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 

وفي فبراير الماضي، أكد وزراء الخارجية المشاركون في “منتدى الصداقة” في أثينا، والذي ضم مصر والبحرين والإمارات والسعودية واليونان وقبرص ، في غياب الأردن ، على أهمية الاستقرار في الشرق الأوسط وشرق المتوسط. 
 

وقال المشاركون إنه جرت “مناقشة مواجهة الأعمال الاستفزازية والانتهاكات في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط”.
 

ونفذت المملكة العربية السعودية واليونان تمرينًا جويًا مشتركًا، “عين الصقر 1” ، في جزيرة كريت ، بهدف صقل وتطوير مهارات الطاقم الجوي والشعبة الفنية ، ورفع الجاهزية القتالية لقواتهما الجوية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية.

مصر ليبيا سامح شكري تركيا شكري إسرائيل قبرص المملكة العربية السعودية الأوضاع في ليبيا في قبرص البحر المتوسط

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