نقيب أطباء سوهاج يكشف مفاجأة في إصابات كورونا بالمحافظة ويطالب بهذا الإجراء

قال الدكتور محمود فهمي نصيب اطباء سوهاج، أن المسؤولين قالوا أن زيادة الإصابات بفيروس كورونا في سوهاج مؤخراً يعود للزيادة المضطردة في المحافظات، مضيفا أن العالم أجمع في سياق الموجة الثالثة للفيروس.

وتابع فهمي، في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " إكسترا نيوز، أنه يلتمس زيادة مضطرده بشكل غير مسبوق وغير طبيعي عن المعتاد في المحافظة مقارنة بالموجات السابقة قائلاً : " في خلال 48 ساعة أو 72 ساعة فقدنا خمسة أطباء وهم من الشباب وأنا أعرف أربعة منهم ".



وفجر مفاجأة قائلاً أن المشكلة في الشكل الجديد للفيروس في هذه الموجة أن التدهور سريع جداً في الحالات المصابة ويؤدي لتغيرات مفاجئة والمشكلة ليست ناتجة عن الجهاز الحكومي أو تقصير من جانبه لكن من تخلي الناس وتراخيهم عن إتباع الإجراءات الاحترازية، ولذا طالبت بتدخل الحكومة بشكل قوي عبر فرض حظر التجوال ولكنه قوبل بالرفض خوفاً على معايش الناس ".



وأضاف : " لكننا أمام مشهد فيه تخلي كامل عن إتباع الإجراءات الاحترازية وعدم إرتداء الكمامات في المواصلات ونسبة ضئيلة فقط تلزم ولابد من فرض غرامات مثل رسوم مخالفات المرور ".



وكشف أن غرف الرعاية المركزة واجهزة التنفس تشهد ضغطا كبيراً مع تزايد الأعداد في الإصابات الحرجة في المحافظة، قائلاً : نحتاج دعم الحكومة والوزارة لدعم أسرة الرعاية المركزة واجهزة التنفس الصناعي خاصة أن هناك مستشفيات تعمل بدون هذه الأجهزة ".