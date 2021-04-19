حازم إمام عن هزيمة الزمالك من الأهلي: مش شايفين بما فيهم جنش

أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن الفرق بين الشوط الأول والثاني أن علي لطفي حارس الأهلي تمكن من تحمل فريقه في وقت تراجعه بخلاف جنش حارس الزمالك الذي لم يتمكن من رؤية المباراة مثل باقي اللاعبين .

وقال حازم إمام في تصريحات لفضائية “ أون تايم سبورتس”،:" الشوط الأول لم يفعل الزمالك أي شئ سوي هدف شيكابالا والفريق مش عارف بيعمل أي حاجة غير أنه خايف والأهلي في الشوط الأول كان قوي جدا والزمالك مش شايف بما فيهم جنش".

وتابع:" الزمالك في الشوط الثاني أفضل والأهلي كان وحش ولكن على لطفي كان فايق وحافظ على النتيجة عكس جنش اللي تعامل مع الهدفين بشكل غريب".

وواصل:" كارتيرون أهدر 45 دقيقة على الزمالك وترك الفرصة لعلي لطفي ورامي ربيعه لاخذ الثقة بعدما شاركة في ظروف صعبة ومنح الأهلي الأفضلية".