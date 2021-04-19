تسريبات تكشف الفرق بين هواتف iPhone 13 القادمة و iPhone 12

كشفت تسريبات مصورة عدد من الفوارق التى تميز هواتف iPhone 13 القادمة عن هواتف iPhone 12 ، منا أن هواتف iPhone 13 ستأتي بنوتش بحجم أصغر كثيرا عن هواتف iPhone 12 ، وهى ميزة كان ينتظرها الكثير من المستخدمين.



وبحسب موقع MacRumors فإن المسرب DuanRui قام بنشر عدد من الصور على حسابه تظهر شكل نوتش هواتف iPhone 13 الذى يبلغ ارتفاعه 5.35 ملم وعرض 26.80 ملم بانخفاض واضح عن هواتف iPhone 12 التى بلغ ارتفاع النوتش الخاص بها 34.83 ملم .



ويشهد نوتش هواتف iPhone 13 تغييرا ملحوظا حيث يظهر مستشعر كاميرا TrueDepth تقلصيا كبيرا ، ستتيح لشركة آبل التحكم فى تصميم الشاشة وجعله أصغر حجما من شكل الهواتف السابقة، كما أنها ستكون أكثر سمكًا بحوالي 0.26 مم أى ما يعادل 0.01 بوصة.



ومن المقرر أن هواتف iPhone 13 ستأتى بمعيار جديد من شبكة الواى فاى وهو Wi-Fi 6E الذى يدعم سرعات لاسلكية أسرع ، وهو أقوى بكثير، حيث ستوفر سرعات كبيرة للمستخدمين تساعدهم فى استخدام الإنترنت بشكل أسرع حيث ستكون بسرعة 6 جيجا هرتز، وهو أعلى معيار قد يستطيع أى هاتف ذكى الحصول عليه فى عام 2021 عند إطلاق هواتف iPhone 13 .



وستأتي هواتف iPhone 13 ستأتى لأول مرة بسعة تخزين كبيرة، والتى كان يفتقد إليها عدد كبير من المستخدمين، حيث كشفت التقارير أن هواتف iPhone 13 Pro ستأتى بسعة تخزين كبيرة للمساحة الداخلية تصل إلى 1 تيرا بايت، كما وستتخلى الهواتف عن سعة التخزين التى كان سببا فى غضب الكثير من المستخدمين، وهى سعة 64 جيجا بايت للمساحة الداخلية، التى جاءت فى هاتفى iPhone 12 mini و iPhone 12.