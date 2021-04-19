الباحث منير أديب يسرد أهم اللحظات أثناء فض اعتصام رابعة

قال منير أديب، الباحث في شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولى، إن هناك ثوابت راكزة منذ اعتصام رابعة، وهو أن اعتصام رابعة كان مسلحا، موضحا:" من قاد الاعتصام المسلح كان بعض قيادات الإخوان".



وأوضح “أديب” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على قناة “الأولى الفضائية”، أن إطلاق النار بدأ من داخل اعتصام رابعة، عبر المدخل المتواجد عند طيبة مول، مؤكدا على أن كل جماعات العنف والتطرف كانت متواجدة داخل اعتصام رابعة.



وأضاف أن قيادات الأخوان كان لها حق إدارة وحماية الاعتصام، مشيرا إلى أن أخوان المنوفية المتواجدين حينها عند طيبة مول كان لديهم كم كبير من الأسلحة.



وأشار إلى أن قيادات الاخوان حصلت على ترخيص بشراء الأسلحة وتم استخدامها في الاعتصام، مشددا على أن الاعتصام كان يحتوي على عدد كبير من الأسلحة.



وشدد على أن قوات الأمن كان لديها علم بأن الاعتصام يحتوي على أسلحة عديدة ولكن الشرطة أصرت على عدم استخدام الأسلحة وأصرت على أن يتم فض الاعتصام سلميا.





ولفت إلى أن فض الاعتصام كان في الصباح وهذا لحماية المدنين داخل الاعتصام، موضحا أن الأمر بين قيادات الأخوان كان منظم سواء داخل اعتصام رابعة أو في المحافظات









