حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 4/19 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج تشغل بال الكثيرين، إذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة الابراج و متابعة الأبراج والفلك واكتشاف ما يخبئه برجك وحظك اليوم الاثنين على الصعيد العاطفي والصحي إليك حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 19-4 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

برج الحمل

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد ينبئ ذلك بخلاف أو سوء تفاهم.. تجنب الغضب.

مهنيا: يطالبك الفلك بالصبر فالمعاكسات الفلكية قد تتسبب اليوم في تأجيل بعض الأمور.

برج الثور



عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تمنحك جاذبية وتدير الأحاديث واللقاءات بنجاح.

مهنيا: القمر في منزل العلاقات وعليك أن تستفيد اليوم من مواهبك وقدراتك فالوقت مناسب للإنجاز.

برج الجوزاء

عاطفيا: لا تتسرع اليوم في أقوالك وعليك أن تبرهن على حسن نيتك ولتقم بواجبك.

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي المال و اليوم عليك أن تتصرف بحذر وفي حدود ميزانيتك.. راجع خطواتك وحاول أن تحدد نفقاتك.

برج السرطان

مهنيا: القمر في برجك يجعلك واثقا ومتحمسا وقادرا على الإقناع.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس في وضع داعم ويمدك ذلك بالسحر والتألق والجاذبية.

برج الأسد

اجتماعيا ومهنيا: ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك وعدم إعلان خططك.

عاطفيا وصحيا: القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة ومن المهم اليوم ألا تتحدث عن حياتك الشخصية وعليك أن تتحرك بهدوء وحذر واهتم بصحتك وسلامتك.



برج العذراء

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدعمك ويظهر لك بعض الأصدقاء محبتهم وتتأثر لذلك.

مهنيا: قد تحقق اليوم تأثيرا في محيطك بما لديك من أفكار غزيرة وغنية.

برج الميزان

عاطفيا واجتماعيا: الكواكب تثير روح النقد بداخلك.. لا تجادل ولا ترفض نصيحة أصحاب الخبرة.

مهنيا: القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تدافع عن حقوقك بلباقة وكن هادئا مهما واجهت من تعنت

برج العقرب

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك بروح تفاؤل مما يصنع فرقا ويدفعك لعمل طفرة في حياتك.

عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط والخلافات، الوضع الفلكي قد يمنحك اليوم نضجا عاطفيا ويمدك بمزاج جيد ويلتف من حولك الأحباب.

برج القوس

عاطفيا: الشمس في منزل العلاقات تمنحك حماسا وطاقة عاطفية وقد تجمعك بالأصدقاء والأحباب حوارات إيجابية.

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي المال وقد تميل اليوم للتشوش والتبذير، وعليك أن تتأنى في خطواتك وحساباتك وأن تنظم نفقاتك.

برج الجدي

صحيا ومهنيا: القمر وبلوتو يتنافران في منزلي الصحة.. وعليك أن تنظم جهودك ولا تهمل صحتك والزم الكتمان.

عاطفيا واجتماعيا: عليك أن تهتم بتسوية نزاع وأن تظهر شيئا من المرونة.

برج الحوت

عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تمدك بروح عاطفية ورومانسية وتتألق بعطاء ملحوظ.

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع داعم يمنحك قدرة على الإنجاز ويساعدك اليوم على تنمية صلاتك بمن حولك.