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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 4/19 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

صدى البلد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج تشغل بال الكثيرين، إذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة الابراج   ومتابعة الأبراج والفلك  واكتشاف ما يخبئه برجك وحظك اليوم  الاثنين على الصعيد العاطفي والصحي إليك حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 19-4 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

برج الحمل

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد ينبئ ذلك بخلاف أو سوء تفاهم.. تجنب الغضب.
مهنيا: يطالبك الفلك بالصبر فالمعاكسات الفلكية قد تتسبب اليوم في تأجيل بعض الأمور.

برج الثور


عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تمنحك جاذبية وتدير الأحاديث واللقاءات بنجاح.
مهنيا: القمر في منزل العلاقات وعليك أن تستفيد اليوم من مواهبك وقدراتك فالوقت مناسب للإنجاز.

برج الجوزاء

عاطفيا: لا تتسرع اليوم في أقوالك وعليك أن تبرهن على حسن نيتك ولتقم بواجبك.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي المال و اليوم عليك أن تتصرف بحذر وفي حدود ميزانيتك.. راجع خطواتك وحاول أن تحدد نفقاتك.

برج السرطان

مهنيا: القمر في برجك يجعلك واثقا ومتحمسا وقادرا على الإقناع.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في وضع داعم ويمدك ذلك بالسحر والتألق والجاذبية.

برج الأسد

اجتماعيا ومهنيا: ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك وعدم إعلان خططك.
عاطفيا وصحيا: القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة ومن المهم اليوم ألا تتحدث عن حياتك الشخصية وعليك أن تتحرك بهدوء وحذر واهتم بصحتك وسلامتك.
 

برج العذراء

 عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدعمك ويظهر لك بعض الأصدقاء محبتهم وتتأثر لذلك.
مهنيا: قد تحقق اليوم تأثيرا في محيطك بما لديك من أفكار غزيرة وغنية.

برج الميزان

عاطفيا واجتماعيا: الكواكب تثير روح النقد بداخلك.. لا تجادل ولا ترفض نصيحة أصحاب الخبرة.
مهنيا: القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تدافع عن حقوقك بلباقة وكن هادئا مهما واجهت من تعنت

برج العقرب

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك بروح تفاؤل مما يصنع فرقا ويدفعك لعمل طفرة في حياتك.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط والخلافات، الوضع الفلكي قد يمنحك اليوم نضجا عاطفيا ويمدك بمزاج جيد ويلتف من حولك الأحباب.

برج القوس

عاطفيا: الشمس في منزل العلاقات تمنحك حماسا وطاقة عاطفية وقد تجمعك بالأصدقاء والأحباب حوارات إيجابية.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي المال وقد تميل اليوم للتشوش والتبذير، وعليك أن تتأنى في خطواتك وحساباتك وأن تنظم نفقاتك.

برج الجدي

صحيا ومهنيا: القمر وبلوتو يتنافران في منزلي الصحة.. وعليك أن تنظم جهودك ولا تهمل صحتك والزم الكتمان.
عاطفيا واجتماعيا: عليك أن تهتم بتسوية نزاع وأن تظهر شيئا من المرونة.

برج الحوت

عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تمدك بروح عاطفية ورومانسية وتتألق بعطاء ملحوظ.
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع داعم يمنحك قدرة على الإنجاز ويساعدك اليوم على تنمية صلاتك بمن حولك.

الفلك

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