استجابة لـ «صدى البلد».. حل مشكلة نقل مستودع شارع العاشر من رمضان فى المنيا خارج الكتلة السكنية

فى استجابة سريعة لما تم نشره على موقع "صدى البلد"، تابعت ادارة الامن الصناعي ببني مزار شكوى من وجود مستودع أنابيب داخل كتلة سكنية فى شارع العاشر من رمضان مركز بني مزار التابع لمحافظة المنيا تم مخاطبة ادارة الامن الصناعي ببني مزار وافاد انه تم التفتيش علي الجمعيه التعاونيه الزراعيه المشتركه ومديرها السيد / مجاور محمد محمد حميده وتبين وجود مخالفات سلامه و صحه مهنيين وهي كالاتي :- 1- عدم تواجد اجهزة الاطفاء الصالحه وتقرير الحمايه المدنيه 2- عدم عزل الاسلاك والتوصيلات الكهربائيه 3- عدم الاهتمام بالنظافه العامه 4- عدم تخزين الانابيب بطريقه امنه و في اماكن متخصصه لذلك مما يسبب خطوره وتم انذار المنشأه بالمخالفات السابقه وتم منح المنشاه شهر لازالة المخالفات و سوف يتم اعادة التفتيش بعد شهر من تاريخ التفتيش والذي تم في 13 / 4/ 2021 واتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المنشاه

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