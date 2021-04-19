مسلسل وكل ما نفترق الحلقة 6.. رانيا يوسف تخون زوجها وتقتله

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل “وكل ما نفترق” للفنانة ريهام حجاج، العديد من الأحداث المشوقة حيث نكتشف خيانة رانيا يوسف لزوجها “علون” مع العمدة الذي يجسد دوره الفنان عمرو عبد الجليل.

كما قامت “مأمونة” ريهام حجاج، بسؤال العمدة عن حقيقة وجود الغولة في البلد، الأمر الذي يؤكد عدم وجودها وخوف اهالي القرية من شئ ليس له اي اساس او وجود، الامر الذي يجعله يتفق على قتلها ولكنها سوف تستمع إلى حديثه وهو يخطط للقتل.

وعلى جانب أخر تقوم رانيا يوسف بقتل زوجها بالاتفاق مع العمدة فتضربه بسكين وتسرخ “المطاريد قتلوا علوان بعد ما سرقوا الذهب” وذلك حتى تداري على فعلتها الشنيعة.

"و كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج بجانب كل من أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، وأيتن عامر، ورانيا يوسف، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وأحمد صيام وغيرهم.