مجاهد : البنا أدار القمة باقتدار وراهنت على نجاح التحكيم المصري

أبدى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رضاه التام عن أداء طاقم التحكيم الذي أدار مباراة القمة بين القطبين الزمالك والأهلي بقيادة محمود البنا و معاونيه .

وأضاف مجاهد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’: راهنت على جدارة التحكيم المصري منذ فترة طويلة ، وسعيد بآداء محمود البنا ومعاونيه خلال المباراة ، ورغم اعتراض مسئولي الناديين و الجماهير على التحكيم المصري ، لكن كان لدي ثقة كبيرة في خروج المباراة بالشكل الذي يليق بأكبر فرقين في مصـر والوطن العربي .

واختتم مجاهد : لا نية لدى اللجنة الثلاثية لإسناد أي مباراة لتحكيم أجنبي ، فلدينا العديد من الكفاءات المميزة التي تستطيع إثبات جدارتها .