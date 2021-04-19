رسالة خاصة للطلاب.. طارق شوقي يوضح الهدف من الامتحان التجريبي للثانوية العامة.. فيديو

قدم الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، التعازي في ضحايا القطار اليوم ، متمنياً الشفاء للدكتور أشرف صبحي ، وزير الرياضة ، قائلاً : "إن شاء الله الفترة الجاية نسمع أخبار إيجابية " .

وأضاف " شوقي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحكاية " المُذاع على منصة " شاهد " ، أن الامتحان التجريبي الأول لطلاب الثانوية العامة على " التابلت " ، مر بسلام ، قائلاً : كل حاجة مشيت كما خُطط لها .

وتابع وزير التربية والتعليم ، أن الثانوية العامة تُمثل رهبة وخوف للمصريين ، وأن المنظومة التعليمية تعمل على تغيير هذا الإعتقاد في ذهن المصريين ، على رغم من أن التعليم والدراسة في بعض الدول متعسر ، إلا أن مصر تسير بها الأمور بكل سلاسة .

وأشار " شوقي " ، إلى أن الامتحان التجريبي سيكون على مدار 3 أيام متتالية ، الأحد والإثنين والثلاثاء ، مشيراً غلى أن هناك 3 إمتحانات تجريبية ، وأن الامتحان التجريبي الأول هو الذي بدء اليوم ، والإمتحان الثاني سيكون في آخر شهر مايو ، والإمتحان الثالث التجريبي سيكون في آخر يونيو .

وعقب : كل ده عشان نوصل لحل لا يقبل القسمة على اثنين ، أي نبحث كافة المشكلات التي تواجه الطلاب ، من أجل تفاديها في الامتحان النهائي اللي في 4 يولية .

ووجه رسالة للطلاب قائلاً : أي طالب في ثانوية عامة المطلوب منه دلوقتي يذاكر وميشغلش باله بالأمور الفنية لأن يتم التعامل معها بالتنسيق مع وزارة الإتصالات وجيش من المهندسين ، مؤكداً أن الهدف من التجربة اليوم ، هو " هدف تقني بحت " .