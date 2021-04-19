إلغاء جميع مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي مؤقتًا.. وباريس سان جيرمان يقترب من التتويج بالشامبيونزليج (تقرير)

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، أنه تم إلغاء جميع مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي مؤقتًا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن الاتحاد الأوروبي قرر بصفة مؤقتة إلغاء جميع مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بعد إعلان 12 نادي إقامة دوري السوبر الأوروبي.

وذكرت إذاعة ABC الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي سيجتمع صباح اليوم، وقد يعلن تتويج باريس سان جيرمان الفرنسي بطلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا “ شامبيونزليج”الموسم الحالي

وأعلن 12 فريقا أوروبيا، رسميًا إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، ليكون بديلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشرت المجموعة المنظمة لبطولة السوبر الأوروبي بيانًا جاء فيه:" أعلن إثنا عشر من أهم أندية كرة القدم في أوروبا اليوم أنهم توصلوا إلى إتفاق لتشكيل مسابقة جديدة وهي دوري السوبر التي تحكمها الأندية المؤسسة لها."

وأضاف:" انضم كل من ميلان وأرسنال وأتلتيكو وتشيلسي وبرشلونة وإنتر ويوفنتوس وليفربول ومان سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام."

وأتم:"من المتوقع أن تنضم ثلاثة أندية أخرى قبل الموسم الافتتاحي ، والذي من المتوقع أن يبدأ في أقرب وقت ممكن ".