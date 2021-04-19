الكرملين يكشف سر اختفاء بوتين في سيبريا وقت العطلات

أوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف سبب اختيار الرئيس فلاديمير بوتين لسيبيريا كوجهة لقضاء العطلات.

وفي نهاية شهر مارس ، تصدرت رحلة بوتين إلى المنطقة مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم.

ويعتبر بوتين من أشد المعجبين بالأنشطة في الهواء الطلق ولهذه الغاية يزور المنطقة بشكل متكرر. في عام 2019 ، قرر الرئيس الروسي الاحتفال بعيد ميلاده الـ 67 في جمهورية طوفا ، حيث ذهب في نزهة في التايغا وتسلق الجبال.

وردا على أسئلة المراسلين، قال بيسكوف إن الرئيس وقع في حب سيبيريا بعد زيارتها ، لكنه أشار إلى أن السياسي يقضي عطلات نهاية الأسبوع في أجزاء أخرى من روسيا ، بما في ذلك الشرق الأقصى ومنطقة كراسنودار.

وقال بيسكوف: “لكن عندما يتعلق الأمر بقضاء عدة أيام بمفرده ، فإنه يفضل سيبيريا”

وخلال الرحلة الأخيرة ، قام الرئيس بوتين ووزير الدفاع شويجو بجولة في الغابة وعبروا جسرًا معلقًا معلقًا فوق نهر وشاهدوا الحياة البرية المحلية.