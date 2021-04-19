في رحلتها ضد السرطان مع والدتها.. قصة كلمة صدمت لينا شاكر

روت لينا شاكر المذيعة بالتليفزيون المصري، تفاصيل رحلتها مع مرض السرطان، مؤكدة أن هذه التجربة في غاية الصعوبة.

وأضافت شاكر، في حوارها مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج المواجهة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، إنه تجربة مرض السرطان لم تكن الأولي، وعشتها مع والدتي، مضيفة أن لهذا المرض رهبة وخوف كبير في النفوس.



وتابعت المذيعة بالتليفزيون المصري، أن الطريقة التي عرفت بها دمرتني وبشكل جعلني أشعر شعور في غاية الصعوبة، وفي البداية شعر بالخضة، مستدركة أنه كان لدي إحساس بأنني مصابة بمرض السرطان.

