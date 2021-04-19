لحظة اكتشاف الورم الخبيث.. لينا شاكر: كنت خايفة على أهلي وأصحابي

كشفت لينا شاكر، المذيعة بالتليفزيون المصري، تفاصيل اكتشافها إصابتها بمرض السرطان، مؤكدة أن هذه التجربة في غاية الصعوبة.

وأضافت شاكر، في حوارها مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج المواجهة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، إنه :"في لحظة اكتشاف الورم الخبيث كنت خايفة على أهلي وأصحابي".



وتابعت أنه تجربة مرض السرطان لم تكن الأولي، وعشتها مع والدتي، مضيفة أن لهذا المرض رهبة وخوف كبير في النفوس.



وأوضحت المذيعة بالتليفزيون المصري، أن الطريقة التي عرفت بها دمرتني وبشكل جعلني أشعر شعور في غاية الصعوبة، وفي البداية شعر بالخضة، مستدركة أنه كان لدي إحساس بأنني مصابة بمرض السرطان.

