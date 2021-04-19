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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات سحور رمضان.. عدس بجبة بالبطاطس وبيض مدحرج وسلطة

اكلات سحور رمضان
اكلات سحور رمضان .. عدس بجبة بالبطاطس وبيض مدحرج وسلطة

“هنتسحر إيه النهاردة”.. سؤال يتكرر يوميا في رمضان وتحتار المرأة في تحديد أكلات سحور رمضان، التي تتمتع بالمذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية.

ونعرض لكم يوميا قائمة اكلات سحور رمضان، بمذاق مختلف، وغير تقليدي، وتتضمن قائمة اليوم، الأكلات التالية: عدس بجبة بالبطاطس وبيض مدحرج وسلطة على طريقة مجموعة من خبراء الطهي.

طريقة عمل عدس بجبة بالبطاطس

يعد العدس بجبة من اكلات سحور رمضان السريعة لذا نقدم لكم طريقة عمل عدس بجبة بالبطاطس بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي:
مقادير عدس بجبة بالبطاطس
عدس بنى منقوع 

بطاطس مسلوقة 

سمنه

بصل مفروم

ثوم مفروم

كمون ناعم

 بهارات 

كزبرة خضراء 

ملح 

فلفل أسود 
طريقة عمل عدس بجبة بالبطاطس:
* شوحى العدس مع البصل فى السمن على النار ثم أضيفى البطاطس المسلوقة المهروسة وقلبي.

* إخفقى البيض مع الملح والفلفل الأسود والكمون والبهارات ثم أضيفى خليط العدس لخليط البيض وقلبى جيدا.

* إدهنى بايركس بالسمنة ثم صبى الخليط وأدخليه الفرن حتى تمام النضج ثم قومى بتزيين الوجه بالكزبرة المفرومة وقدميه ساخنا مع العيش البلدى.

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طريقة عمل بيض مدحرج:

يعد من البيض المدحرج من اكلات سحور رمضان الجديدة التى انتشرت مؤخرا لذا نقدم لكم طريقة عمله بخطوات الشيف غادة جميل .

مقادير بيض مدحرج
بيض مسلوق 

زبدة 

ملح وفلفل 
طريقة عمل بيض مدحرج
* يتبل البيض بالملح والفلفل ويشوح في الزبدة على نار هادئة ويقلب من جميع الاتجاهات حتى يصبح لونه مصفر قليلا.

طريقة عمل سلطة خضار بالزيتون:

 تأتى السلطة فى مقدمة اكلات سحور رمضان الصحية التى تمنع الشعور والارهاق والتعب خاصة السلطة الخضراء التى تحتوى على تشكيلة كبيرة من الخضروات الطازجة الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية.. اليكم طريقة عمل سلطة خضار بالزيتون للشيف شربيني.


مقادير سلطة خضار بالزيتون:
خيار 

فجل 

طماطم 

خس 

زيتون أخضر 

بصل 

زيت زيتون 

عصير ليمون

 ملح – فلفل أسود
طريقة عمل سلطة خضار بالزيتون:
* اغسلي الخضروات جيدا ثم قطعيهم بأحجام متساوية باستثناء البصل ثم اضيفي اليهم الزيتون المقطع شرائح.

* لعمل صوص الزيتون: في كبة كهربائية افرمي الزيتون مع عصير الليمون وزيت الزيتون ثم اضيفيه للخضروات وقدمي السلطة بجانب اكلات سحور رمضان الاخرى.

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