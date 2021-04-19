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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البوست الذي أبكى الجميع.. لينا شاكر تحكي كواليس كلماتها المؤثرة عن حربها ضد السرطان

صدى البلد

كشفت لينا شاكر، المذيعة بالتليفزيون المصري، كواليس كلماتها المؤثرة عن حربها ضد مرض السرطان، مؤكدة أنها كتب منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وأضافت شاكر، في حوارها مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج المواجهة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، إنه هذا المنشور تحدثت فيه بكل صراحة عن حالتي وإصابتي بالسرطان، لافتة إلى أن هذا المنشور أنتشر بشكل كبير وسبب في حالة من التعاطف كبيرة على السوشيال ميديا.

 

وتابعت أنه :"في لحظة اكتشاف الورم الخبيث كنت خايفة على أهلي وأصحابي، لافتة أنه تجربة مرض السرطان لم تكن الأولي، وعشتها مع والدتي، مضيفة أن لهذا المرض رهبة وخوف كبير في النفوس.


وأضافت المذيعة بالتليفزيون المصري، أن الطريقة التي عرفت بها دمرتني وبشكل جعلني أشعر شعور في غاية الصعوبة، وفي البداية شعر بالخضة، مستدركة أنه كان لدي إحساس بأنني مصابة بمرض السرطان.
 

 

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