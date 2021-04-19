الإعلامي يوسف الحسيني يتحدث عن حلفة فض اعتصام رابعة ويكشف عدة حقائق

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على حلقة فض اعتصام رابعة من مسلسل الاختيار 2، قائلا: حلقة الأمس كانت الأشهر والأهم والكاشفة لفض اعتصام رابعة العدوية، موضحا: لم يكن مجرد اعتصام كان بؤرة مسلحة وسط العاصمة المصرية.



وأضاف “الحسيني” خلال برنامج “التاسعة” المذاع على قناة “الأولى الفضائية”، أن حلقة فض الاعتصام كانت سبب في انتشار صراخ الأخوان الإرهابيينن موضحا:" رصد بدأت تصرخ وتنشر مجموعة من الفيديوهات من أجل زعزة المواطنين قبل عرض الحلقة".



وأوضح أن شبكة رصد قررت أن تعرض فيديو يخبر المواطنين بأن فض اعتصام رابعة لم يكن سلميا، وذلك بشر فيديوهات مفبركة.









