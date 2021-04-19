سلمى الشيمي تتمايل على أنغام "كلبشوني".. فيديو

أشعلت عارضة الأزياء سلمى الشيمى، المعروفة إعلاميا بفتاة سقارة مواقع السوشيال ميديا بعدما نشرت على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو شاركته مع جمهورها عبر حسابها على تطبيق"إنستجرام".



وظهرت سلمى، وهى ترقص على مهرجان "مهرجان " دول كلبشوني" لـ" احمد موزه، مرتدية ترنج جذاباً ونال الفيديو إعجاب المئات من متابعى الشيمي.

يُذكر أن الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بزي فرعوني بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.



سلمى الشيمي موديل مصرية في العشرينات من عمرها، تخرجت في كلية التمريض في 2018 لكنها تحلم بأن تصبح عارضة أزياء، ومن خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صورا مثيرة للجدل، بل نشرت سابقًا جلسة تصوير الموز التي عرضتها للهجوم والنقد أيضًا.

وتعمل سلمى الشيمي موديل وتروج لبعض الماركات للملابس النسائية، وتبحث عن الشهرة بأي طريقة، فحسابها على إنستجرام وفيسبوك مليء بالصور الجريئة والمثيرة للجدل.

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https://www.instagram.com/reel/CN0k3y0jG58/?igshid=11kdbw93s9rld