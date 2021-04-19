لينا شاكر عن وفاة والدتها: لحد ما ماتت مكنتش أعرف الحقيقة

أكدت لينا شاكر المذيعة بالتليفزيون المصري، أن والدتها كانت مصابة بمرض السرطان ولم يكن يعرف أحد هذا الأمر، مشيرة إلى أن هذا الأمر سبب مفاجأة مؤثرة كبيرة لنا.



وأضافت شاكر، في حوارها مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج المواجهة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن :" : لحد ما ماتت مكنتش تعرف الحقيقة، وجاء لي مرض السرطان وراثة من أمي".

فيما كشف لينا شاكر المذيعة بالتليفزيون المصري، كواليس كلماتها المؤثرة عن حربها ضد مرض السرطان، مؤكدة أنها كتب منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأضافت إنه هذا المنشور تحدثت فيه بكل صراحة عن حالتي وإصابتي بالسرطان، لافتة إلى أن هذا المنشور أنتشر بشكل كبير وسبب في حالة من التعاطف كبيرة على السوشيال ميديا.

وتابعت أنه :"في لحظة اكتشاف الورم الخبيث كنت خايفة على أهلي وأصحابي"، لافتة أنه تجربة مرض السرطان لم تكن الأولي، وعشتها مع والدتي، مضيفة أن لهذا المرض رهبة وخوف كبير في النفوس.

وتابع المذيعة بالتليفزيون المصري، أنه الطريقة التي عرفت بها دمرتني وبشكل جعلني أشعر شعور في غاية الصعوبة، وفي البداية شعر بالخضة، مستدركة انه كان لدي أحساس بأني مصابة بمرض السرطان.

