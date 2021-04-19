لاميتا فرنجيه تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

شاركت الفنانة لاميتا فرنجيه، جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور إنستجرام، بصورة جديدة لها.



وتألقت لاميتا فرنجيه، بإطلالة مثيرة للجدل، مرتدية فستان أحمر حمالات عاري الكتفين والصدر باللون الأحمر، وعلقت "ورود جميلة 🌹 لصباح جميل".



وظهرت لاميتا فرنجيه، في الصورة وهى داخل غرفة نومها، ومعها بوكيه ورد واعتمدت في صورتها على وضع الماكياج الذى أبرز ملامحها بشكل واضح لكنها ركزت على إبراز العيون بشكل متميز. وهو ما جعل إطلالتها مثيرة للجدل.



يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3"، حيث شاركها البطولة، كل من "تامر حسني، ومي عز الدين، وعزت أبو عوف"، وكان من إنتاج محمد السبكي، وإخراج محمد سامى.

وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.