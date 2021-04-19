محمد رشاد: برامج مسابقات الغناء "متحيزة" وأرفض أغني مهرجانات

كشف المطرب محمد رشاد، أن برامج المسابقات كـ"أرب أيدول" بها سياسات وتحركات لصالح أحد المتسابقين على حساب متسابقين اخرين، قائلا: "البرنامج بيختار الفائز على حسب الدولة، وهذه البرامج به تحيز كبير".

وأضاف "رشاد"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه في فترة البرنامج الخاصة به كان هو أكثر شهرة من مطربي المهرجانات؛ نظرًا لعدم انتشار المهرجانات في هذه الفترة بكثافة، ولكن الآن الجمهور ينجذب لموسيقى المهرجانات، ومطربي المهرجانات الآن أشهر.

وتابع: "أنا قادر على غناء أغاني المهرجانات، ولكن انا غنيت أغاني لأشخاص أرقى من هذا النوع من الأغاني"، كما أشار إلى أنه حال عودة الزمن به لم يكن ليتعاقد مع المنتج هاني محروس، حتى لا يكون هناك أي خلافات بينهما، إذ أنهما أصدقاء ولكن حدث بعض الخلافات بسبب الإنتاج.