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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملوك الجدعنة الحلقة 7.. انفصال فاتن حرفوش وسرية

مسلسل ملوك الجدعنة
مسلسل ملوك الجدعنة

وقع خلاف كبير بين فاتن حرفوش وسرية، بعدما طلبت منه التقدم لخطبتها بناء على نصيحة شقيقتها، وقابل ردها بعصبية شديدة  في الحلقة 7 من مسلسل ملوك الجدعنة ، لاختيارها توقيت غير مناسب للتصميم على هذا الأمر في ظل أزماته المادية والحوادث التي يتعرض لها. 

الحلقة 7 من ملوك الجدعنة

يضطر سرية وسفينة إلى التفكير في بيع السيارة التي يعملان عليها لسد الديون والأقساط، بعدما قدم عنتر البلطجي وصلات الأمانة إلى النيابة، لكنهما قررا الذهاب لمقابلة زاهي العتال. 

انتهت الحلقة الماضية على محاولة سعيد شقيقة سرية الانتحار، لكن سفينة أنقذه بعدما تراجع عن القرار الذي اتخذه في لحظة غضب. 

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ملوك الجدعنة.. ياسمين رئيس تقف بجوار سريّة حتى اللحظة الأخيرة

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ملوك الجدعنة الحلقة 6.. محاولة انتحار ويوسف شعبان على قيد الحياة

واجهت بسنت والدتها وردة التي تسببت لها في فضيحة بالحارة بعدما علمت والدة سعيد بعلاقته معها، لكن والدتها ترفض النصح وألمحت إلى أنها على علم بعلاقات ابنتها، في الوقت الذي يحاول فيه زوج نجلاء العودة إليها فترفض. 

ملوك الجدعنة مصطفى شعبان عمرو سعد سفينة وسرية ياسمين رئيس

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