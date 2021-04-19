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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالترنج.. إطلالة رياضية لـ منى فاروق في أحدث ظهور لها

مني فاروق
مني فاروق

نشرت الفنانة الشابة منى فاروق، صورًا جديدة لها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" في أحدث ظهور لها.

 
وظهرت منى فاروق، في الصور بإطلالة رياضية جذابة، مرتدية ترينج قطني باللون الكحلي كشف عن رشاقتها، واعتمدت على المكياج الناعم، ووضعت أحمر الشفاه كشف جمال إطلالتها، كما اختارت تسريحة مميزة لشعرها الاسود بطريقة مميزة.


وعلقت مني علي الصور :" #اقسم_بالله_هنجح #احنا_الكبير #الله_كريم #الطموح_حلو #النجاح_من_عندك_يا_رب #النجاح_رحلة #توكلت_على_الله #filmmaker.." نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


كان أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.
 

وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي" ، وتعد تلك التجربة هى الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، وشاركت العام الماضى فى مسلسل "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.


 

 

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