صحة الشرقية تحذر: ارتفاع ملحوظ لإصابات كورونا في المحافظة.. فيديو

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن هناك التزام شديد بالإجراءات الاحترازية في المحافظة، معقبا: "فريق الوقاية تقوم بدور كبير في توعية المواطنين".

وأضاف "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "نقوم بمتابعة نسبة الإقبال والتردد على المستشفيات ونقوم برصد الأماكن التي من الممكن أن تصل لتكون بؤرة لانتشار فيروس كورونا، ويتم توجيه فرق العزل المنزلي لمتابعة الحالات والتعامل معها".



وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية،: "هناك تنسيق تام مع العلاج الحر في المديرية ويقوم بالتنبية على العيادات الخاصة المنوط بها استقبال الحالات لإخطار الوحدة الصحية بالحالات التي تتردد عليهم".



وأوضح: "وزيرة الصحة حذرت منذ شهر أبريل من الموجهة الثالثة"، متابعا: "هناك زيادة ملحوظة في الإصابات بفيروس كورونا في محافظة الشرقية".

