بـ 7 تصريحات.. محمد رشاد يرد على الجميع ويكشف أسراره مع مي حلمي

معنديش مشاكل صحية تمنعني من القيام بواجباتي الزوجية"

ضربت مي حلمي عشان بتكره أهلي وزواجي منها غلطة حياتي"

سجلي الجنائي نظيف ومي حلمى عليها شهر سجن"

مي حلمي أجرت عملية تجميل "شفط" وأجهضت التوأم"

كنت دكر مع مي حلمي ومكنتش جوز الست.. وطلقتها 3 مرات"

برامج مسابقات الغناء "متحيزة" وأرفض أغني مهرجانات وقدمت حاجات أرقى

أكد المطرب محمد رشاد، أن مشاكله الزوجية تسببت في وقوعه في الكثير من المشاكل مع شركات الانتاج والمشاكل مع طليقته مي حلمي تصدرت المشهد في حياته، قائلا: "ليا أغاني معروفة جدًا كـ"زي اللي كانوا"، ولكن انا كنت مقل في الأعمال خلال فترة زواجي، بسبب مشاكلي مع شركات الإنتاج، ومشاكلي الزوجية تصدرت المشهد في حياتي".

وأضاف المطرب محمد رشاد"، أن طليقته سبب في وجود حياتهم ومشاكلهم أمام الناس والجمهور، مؤكدا أن طبيعة شخصية مي حلمي تجعلها تعرض كل خصوصيات حياتهم على السوشيال ميديا.

وعن معاناته من مشاكل صحية، رد قائلا: "لا أعاني من أي مشاكل صحية كانت سبب في استمرار المشاكل في الحياة الزوجية، وأنا في فترة زواجي كانت مراتي حامل.. كنت قادر على القيام بالواجبات الزوجية على أكمل وجه.. أزاي مبقومش بواجبتي الزوجية وأكون خاين".

أكد المطرب محمد رشاد، أن صفات طليقته مي حلمي الحقيقية ظهرت بعد الزواج، قائلا: "بعد كلبش الزواج ظهرت صفتها.. وفي حاجات في شخصيتها اختلفت.. حسيت أنها أخدتني سلم في حياتها".

وأضاف محمد رشاد، أنه لم يقم بخيانتها في أي لحظة، متابعا: "لو خنتها مع واحدة تانية كنت طلقت مي حلمي واتجوزت التانية"، كما أنه لا يحب أن يكون له نزوة أو يخون زوجته.

وتابع: "طليقتي مي حلمي سهل تنزل الدموع للجمهور، والحقيقة زواجي منها غلطة حياتي، ومي بتعرف تعيط وضربتها عشان مبتحبش أهلي وبتغير منهم.. وقالتلي أنا بكره أمك ومش عايزهم في البيت وضربتها مرة واحدة".

أكد المطرب محمد رشاد، رفض وصفه بأنه جوز الست خلال فترة زواجه بالاعلامية مي حلمي، قائلا: "في فترة زواجي كنت قادر على السيطرة على مي حلمي، وفي فترة الزواج كنت دكر أووي واخليها تبان بشكل كويس"، مشددًا على أن شهرته كانت أكثر منها قبل فترة الزواج.

وأوضح "رشاد"، أن سبب شهرة طليقته مي حلمي على مستوى الوطن العربي بعد الأزمة الاولى لهم في قبل الزواج، مشددًا على أن طليقته لم تكتئب بسببه، ولكن مشاكلها أثرت عليه، معقبًا: "حياتي كلها كانت مشاكل وعياط بسببها".

وكشف عن سبب مغادرته للفرح خلال زواجهم: "كان في مشكلة مع مامتها عشان قائمة الزواج.. كانت عايزاني أكتب قائمة بمليون جنيه وكل حاجة أنا اللي جايبها واعترضت ومشيت عشان شتمت خالي"، كما أعلن انه طلق الإعلامية مي حلمي 3 مرات شفويًا بينما مرة واحدة على يد المأذون.

أكد المطرب محمد رشاد، عدم تعرضه لأي حكم قضائي أو وجود سوابق في سجله الجنائي ولكن طليقته الاعلامية مي حلمي عليها شهر سجن، وكشف قائلا: "مش عليا أي سبقه حبس في سجلي الجنائي، وأنا اتوقفت مرة في كمين الشرطة مع محي حلمي حينما كانت زوجتي لتأدية رجال الشرطة واجباتهم، ولكن فوجئت أن عليها قضية وشهر سجن واتنرفزت على الظابط".

وأضاف "رشاد"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه راجل شرقي يتمتع بالنخوة العربية، متابعا: "أنا مش هشوف مراتي بتتكلم مع راجل وأنا هسكت عادي يعني"، مشيرا إلى أن طليقته دائمًا ما تبحث عن تعاطف الجمهور معها، لذلك أعلنت أنها مصابة بجلطة وفي إحدى المستشفيات.

ورفض الرد على استفسار "شيخ الحارة" عن أحد منشوراته على "الفيسبوك"، معقبًا: "دي أعراض ومتتكلمش فيها كان ليها موقف بلاش نتكلم عنها"، متابعًا: " ضيعت تحويشه عمري على مي حلمي.. ومكنتش بتأخذ جنيه من اي مكان بتشتغل فيه.

كشف المطرب محمد رشاد، عن سبب اجهاض طليقته مي حلمي حينما كانوا متزوجين، قائلا: "عمليات التجميل هي السبب ومي حلمي أجرت عملية شفط كانت السبب في إجهاض الطفلين"، مؤكدا أنها لم تعلن ذلك واكتفت بالقول أن الاجهاض كان طبيعي.

ونفى "رشاد"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، تطليق مي رشاد على السوشيال ميديا كما كان شائعا، قائلا: "لم اطلقها على السوشيال ميديا أولًا، وهي اللي قالت كده عشان الجمهور يتعاطف معها".

وتابع: "طلقتها أولًا ثم أعلنت على السوشيال ميديا، وحاولت العودة لعلاقتنا مرة أخرى، وكانت بتبعتلي على الفيسبوك عشان اسماحها وطلقتها عند المأذون بسبب السفر خارج مصر بمفردها".

وأشار المطرب محمد رشاد، إلى أنه لم يظهر مع الإعلامي عمرو أديب لكي يعوض مصاريف الفرح الثاني له مع الإعلامية مي حلمي، ولكن هي من أقنعته على الظهور مع عمرو أديب، مؤكدا أن الفلوس التي حصل عليه من الظهور في البرنامج أنفقها على سفرها لدبي.

فيما كشف المطرب محمد رشاد، أن برامج المسابقات كـ"أرب أيدول" بها سياسات وتحركات لصالح أحد المتسابقين على حساب متسابقين اخرين، قائلا: "البرنامج بيختار الفائز على حسب الدولة، وهذه البرامج به تحيز كبير".

وأضاف "رشاد"، أنه في فترة البرنامج الخاصة به كان هو أكثر شهرة من مطربي المهرجانات؛ نظرًا لعدم انتشار المهرجانات في هذه الفترة بكثافة، ولكن الآن الجمهور ينجذب لموسيقى المهرجانات، ومطربي المهرجانات الآن أشهر.

وتابع: "أنا قادر على غناء أغاني المهرجانات، ولكن انا غنيت أغاني لأشخاص أرقى من هذا النوع من الأغاني"، كما أشار إلى أنه حال عودة الزمن به لم يكن ليتعاقد مع المنتج هاني محروس، حتى لا يكون هناك أي خلافات بينهما، إذ أنهما أصدقاء ولكن حدث بعض الخلافات بسبب الإنتاج.

