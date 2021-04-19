عبد العال : موسيماني وكارتيرون ’’ بياكلوا عيش"

’انتقد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية، آداء الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، وذلك عقب نهاية القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري العام المصري بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ’ البريمو’’ عبر قناة ’ Ten’’: كارتيرون وموسيماني ’’بياكلوا عيش’’ ولا يصلحان لقيادة القطبين ، فكارتيرون بدأ بتشكيل خاطئ تماماً ، حيث كنت أُفضل البدء بسيف الجزيري على حساب مروان حمدي.



كما أن عودته إلى قيادة الزمالك من الأساس أمر خاطئ تماماً ، بعدما تخلى عن الفريق بشكل لا يليق خلال ولايته الأولى .

واختتم عبدالعال : موسيماني أدار المباراة بشكل خاطئ وتغييراته تأخرت تماماً ، ولم يظهر بصماته مع الأهلي حتى الآن