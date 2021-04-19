التخطيط تعلن الانتهاء من تنفيذ 16 مشروعاً في قطاع الصحة بـ المنيا 

لتحقيق الهدف الثالث للتنمية المستدامة

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من تنفيذ 16 مشروعاً بتكلفة 567 مليون جنيه في محافظة المنيا خلال عامي (18/2019- 19/2020).

يأتي ذلك ضمن تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهة للجميع في كل الأعمار، وفقا لتقرير العدد الرابع من تقرير "مُتابعة المواطن في المحافظات

ولفت التقرير إلى أن هذه المشروعات نتج عنها الانتهاء من إنشاء مستشفى سمالوط المركزي، ومستشفى ملوي التخصصي، ومستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، ومركز رعاية الطفل بمركز مطاي، وإنشاء وتطوير 7 وحدات صحية منها (منشأة دعبس، منشأة النصر، سفاي) بأبو قرقاص، وإنشاء 5 وحدات صحة أسرة منها (منشأة حلفا، سيلة الشرقية، شوشة).

ويشير المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع نسبة القرى التي تتوافر بها وحدة صحية من 75.8% عام 2015 إلى 79.8% عام 2020.