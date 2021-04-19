بسبب جرائم الحوثي.. نزوح الآلاف من سكان مأرب اليمنية

كشفت محافظة مأرب اليمنية، عن نزوح ما يقرب من 24 ألف شخص من السكان، وذلك بسبب التصعيد الذي بدء من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في فبراير الماضي.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، سجلت مأرب نزوح 3442 أسرة، وأكثر من 24 ألف شخص.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب: "هؤلاء النازحين بحاجة للمأوى والمواد الغذائية ومياه الشرب، وإن معظمهم من مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب".

وناشدت الوحدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب، واستهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح.

فيما اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بالوقوف وراء افتعال أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الجماعة، وإنشاء سوق سوداء لمضاعفة معاناة السكان، وجني المزيد من الأموال لتسخيرها لمصلحة المجهود الحربي.