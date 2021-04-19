تمثيل حي.. طارق الشناوي يحلل الحلقة الخامسة من مسلسل “الاختيار 2”

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن الحلقة الخامسة من الاختيار2 تعد تمثيل حي لما حدث في فض اعتصام رابعة العدويةن موضحا: كان ينبغي أن تقدم الوثائق في الحلقة بشكل مباشر.



وأضاف “الشناوي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى المصرية، أن قرار فض اعتصام رابعة كان سيادي ولكن كان محاط بضرورة ضبط النفس والحفاظ على دماء المواطنين.



وأوضح أن مسلسل الاختيار قدم الرأي الآخر خلال فض الاعتصام، مشددا على أن الانتقام الدموي كان الاساس لدي جماعة الأخوان.



ولفت إلى أن جماعة الأخوان استطاعت أن تتغير تفكير بعض الأفراد عن طريق غسل الأدمغةن مشددا دور الدولة في مواجهة هذا الأمر.



وأشار إلى أن دراما مسلسل نسل الأغراب تقوم على الصراع المتوازي.



