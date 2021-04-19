وفاة تشارلز جيشكي مطور ملفات PDF عن عمر 81 عاما

رحل عن العالم، واحدا من أهم المطورين فى عالم التكنولوجيا و صناعة النشر المكتبي ، Charles Geschke تشارلز جيشكي، وهو مطور الملفات المنقولة بصيغة PDF ، وأحد مؤسسي شركة Adobe أدوبى، وذلك عن عمر يناهز 81 عاما.

وبحسب صحيفة New York Daily News فإن تشارلز جيشكي، كان واحدا من أهم المساهمين فى عالم نقل الملفات وسهولة تداول البيانات والكتب، الأمر الذى أحدث ثورة كبيرة فى عالم البيانات الرقمية، حيث استطاع أن يساعد ملايين الطلبة والباحثين والقارئين والموظفين فى جميع أنحاء العالم.

وحصل تشارلز جيشكي على درجة الدكتوراه من جامعة كارنيجي ميلون في بيتسبرج فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية ، ثم عمل في مركز أبحاث Xerox Palo Alto حيث التقى وارنوك جادر في عام 1982 وأسس شركة أدوبى ، حيث كان أول منتج لهم هو Adobe PostScript ، وهي لغة البرمجة التي ساعدت في تعزيز صناعة النشر المكتبي.

وشغل تشارلز جيشكي منصب رئيس عمليات شركة أدوبى من ديسمبر 1986 إلى يوليو 1994 والرئيس التنفيذى للشركة من أبريل 1989 حتى تقاعده في أبريل 2000.

ومنح الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، تشارلز جيشكي الميدالية الوطنية للتكنولوجيا في عام 2009 ، وذلك بسبب الانجازات التى قدمها لعالم صناعة التكنولوجيا ولتأثيره الكبير على ملايين الأشخاص فى العالم.

