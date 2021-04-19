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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابني لو عمل زيه اموته.. عبد الباسط حمودة يفتح النار على حمو بيكا ومحمد رمضان

المطرب عبد الباسط
المطرب عبد الباسط حمودة

حل المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، ضيفا مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج “العرافة” المذاع على قناة “المحور”، وهاجم عبد الباسط خلال الحوار العديد من المطربين الشعبيين مثل حمو بيكا وسعد الصغير كما تحدث عن عمر كمال و عمرو دياب وحسن شاكوش..حيث:

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كشف المطرب عبد الباسط حمودة، عن ترتيبه بين المطربين الشعبيين، قائلا "الأول محمد رشدي والعزبي وبعد كدا عدوية وعبد الباسط حمودة وحسن الأسمر والباقية تأتي".

وهاجم المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، المطرب سعد الصغير، قائلا: "بيرقص وميغنيش، ميعرفش حاجة عن الغناء، طلع وقال إني بغني ومعاه استعراض وبقلده، مين سعد الصغير ده؟!".

وحول علاقته بعمرو دياب، أوضح حمودة :"عمرو دياب مدانيش كتف".

ودخل المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة في حالة بكاء، وذلك عند عرض صورة الراحل “شعبان عبد الرحيم"، قائلا: دا حبيبي وروحي”.

وحول ما إذا كان يفضل عمرو سعد أو محمد رمضان، أوضح: "بحب عمرو سعد عشان محترم وجدع، أما محمد رمضان أقوله أرجوك خلي الناس تحبك عشان انت جميل وكويس وليك مستقبل هايل.

وتابع: لما بيتكلم بيبقى متعصب، ولو عملت مشكلة زي اللي حصل مع الطيار المفروض كنت أراضيه وأبوس راسه، ولما رمى الدولارات في البسين ممكن متكونش حقيقية بس هي افتراء وابني لو عمل كده أموته".

عبد الباسط حمودة سعد الصغير عمرو دياب محمد رمضان حمو بيكا اخبار التوك شو

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