حالة من الغضب تسيطر على صحفي المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك

سيطرت حاله من الغضب الشديد علي صحفي المنظومة الاعلامية بنادي الزمالك خلال لقاء أمس أمام الأهلي والتي انتهت بفوز المارد الأحمر علي الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراه منع الصحفيين المكلفين بتغطية مباراة القمة للمركز الإعلامي للزمالك، وتم وضع أسماء أبناء أعضاء بالنادي وأصدقاء بعض المسؤولين بالنادي، وكانت صدمة للصحفيين المنظومة، بمنعهم من الدخول.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض الفريق تدريبه في الرابعة عصر اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء الانتاج الحربي المقبل.

ورفض كارتيرون منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم عقب الانتهاء من لقاء الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز. ويستعد الزمالك للقاء الإنتاج الحربي المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري.