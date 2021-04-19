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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطب الوقائي : زيادات إصابات كورونا في سوهاج طفيفة والوضع ليس خطراً

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح ، وكيل وزارة الصحة لشؤون الطب الوقائي ، إن هناك زيادة طفيفة في إصابات كورونا ، بدأت في محافظات الصعيد ، وعلى رأسهم محافظة " سوهاج " ، مشيراً إلى إنجازات وزارة الصحة في " سوهاج " ، والمرور على كافة المستشفيات بها ، والتأكد من توافر المستلزمات والأدوية ، وشبكات الغاز .

ونوه " عبد الفتاح " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحكاية " المُذاع على منصة " شاهد " ، أن زيادة الأعداد يرجع إلى تخفيف الوعي المجتمعي ، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، مؤكداً أن على الرغم من الزيادة الطفيفة إلا أن الوضع ليس خطراً .

وأضاف وكيل وزارة الصحة لشؤون الطب الوقائي ، أن هناك فرقا طبية من وزارة الصحة والسكان متواجدة في محافظة " سوهاج " ومحافظات الصعيد ، ابتداءاً من محافظة "أسوان"، بالإضافة إلى وجود لجان من اللجنة العلمية للإشراف على تطبيق بروتوكولات العلاج داخل المستشفيات .

وأكد "عبد الفتاح" ، أن كورونا هو مرض وبائي ، وله صفة وبائية على مستوى العالم ، وليس له طوق نجاة سوى التطعيم، والالتزام بالإجراءات الاحترازية ، طالباً من المواطنين، بسرعة التسجيل من أجل تلقي اللقاح .

وأشار، إلى أن خلال أسبوعين سيتم إضافة 167 مركزا، ليكون إجمالي مراكز التطعيم حوالي 368 مركز ، من ضمنهم 10 مراكز عملاقة تستوعب عدد كبير من المواطنين .

الطب الوقائي فيروس كورونا زيادات الإصابات اخبار التوك شو محافظات الصعيد شبكات الغاز

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