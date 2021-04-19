الأرصاد السعودية تصدر تنبيها مهما إلى المواطنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، تنبيها إلى المواطنين لوجود فرص مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق بالمملكة.

وقال المركز في بيان على موقعه الرسمي: "لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة)".

وفيما يخص حالة البحر الأحمر، توقع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية شرقية، إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً إلى جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة تتراوح بين 15-35 كم/ساعة؛ تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية، بسرعة بين 15-35 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف، وسيكون البحر متوسط الموج.