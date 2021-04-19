عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العظمى تصل لـ 42.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اليوم وتحذير عاجل من الأرصاد

صدى البلد

يسود اليوم الإثنين  سابع أيام شهر رمضان  طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا  معتدل ليلا ، حسبما أكدت هيئة الأرصاد الجوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من  وجود نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد  قد تصل للعاصفة.

كما تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر.
كما خبراء الأرصاد الجوية مرضى الجيوب الأنفية مطالبينهم بالابتعاد عن الأتربة قدر الإمكان عن مناطق العاصفة.

وحذرت الهيئة من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وعدم ترك اى مواد قابلة للأشتعال مثل زجاجات الكحول فالسيارات وتركها فى درجة حرارة عالية.

رياح وأتربة ودرجة الحرارة 42 .. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية ورياح على البلاد غدا.. والطقس شديد الحرارة

الأول من نوعه في الربيع.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

تحذير جديد.. 7 نصائح من الأرصاد الجوية لـ المواطنين بالتزامن مع الموجة الحارة

درجة الحرارة 40.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة |شاهد

كما نصحت بارتداء ملابس قطنية فضفاضة والأكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الأفطار وخلال فترة الليل.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: 

القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة

الإسكندرية العظمى 38 والصغرى 18 درجة

مطروح العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30 درج.
 

 

 

شديد الحرارة هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى شهر رمضان اخبار الطقس اليوم

موضوعات متعلقة

نصائح هاني الناظر.. احتياطات يجب اتباعها مع تقلبات الجو وارتفاع درجة الحرارة

طقس الأحد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى في القاهرة 39 درجة.. فيديو

ترشيحاتنا

أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 18-4-2021

هل النوم طوال نهار رمضان يبطل الصيام؟.. مباح بشرط اجتناب هذا الفعل الحرام

لمنافسة الصين.. أمريكا واليابان تستثمران 4.5 مليار دولار من أجل سباق 6G

العظمى تصل لـ 42.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اليوم وتحذير عاجل من الأرصاد

15 مليون حالة إجمالي عدد إصابات كورونا في الهند

باكستان تسجل 5152 إصابة جديدة و73 وفاة بفيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

الجرام يتجاوز 800 جنيه.. ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم الاثنين سابع أيام رمضان

المجلس الأعلى للإعلام يجري تحقيقا عاجلا مع المسئولين عن مسلسل الطاووس

بعد إقامة دوري السوبر الأوروبي.. منع محمد صلاح من المشاركة مع مصر في أي منافسة دولية

هل النوم طوال نهار رمضان يبطل الصيام؟.. مباح بشرط اجتناب هذا الفعل الحرام

أول تعليق من الكنيسة الأرثوذكسية علي فيديو شهيد شمال سيناء

وفاة رئيس قطار طوخ وتشييع الجثمان فى مسقط رأسه بالغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ