العظمى تصل لـ 42.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اليوم وتحذير عاجل من الأرصاد

يسود اليوم الإثنين سابع أيام شهر رمضان طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا معتدل ليلا ، حسبما أكدت هيئة الأرصاد الجوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد قد تصل للعاصفة.

كما تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما خبراء الأرصاد الجوية مرضى الجيوب الأنفية مطالبينهم بالابتعاد عن الأتربة قدر الإمكان عن مناطق العاصفة.

وحذرت الهيئة من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وعدم ترك اى مواد قابلة للأشتعال مثل زجاجات الكحول فالسيارات وتركها فى درجة حرارة عالية.

كما نصحت بارتداء ملابس قطنية فضفاضة والأكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الأفطار وخلال فترة الليل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين:

القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة

الإسكندرية العظمى 38 والصغرى 18 درجة

مطروح العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30 درج.

