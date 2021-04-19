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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إحصائيات تكشف أنباء سارة بشأن التلقيح ضد كورونا بأمريكا

التلقيح في أمريكا
التلقيح في أمريكا

أعلنت مراكز الوقاية من الأمراض الأمريكية، تلقيح نصف الراشدين من الشعب الأمريكي بالجرعة الاولى من لقاحات كورونا.

ووفقا للأرقام، تلقى 50.4% ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما الجرعة الأولى من لقاحات كورونا، و32.5% منهم، أي ما يقرب من 84 مليون بالغ، تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وبذلك تلقى أكثر من 131.2 مليون شخص جرعة لقاح واحدة على الأقل في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد بأن يصبح جميع الأمريكيين مؤهلين للحصول على اللقاح، بداية من اليوم 19 ابريل.

وتقرر تعليق استخدام لقاح شركة جونسون أند جونسون، في الولايات المتحدة بعد ظهور حالات تجلط دم خطيرة شملت ست نساء توفت إحداهن.

 

 

 

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