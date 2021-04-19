لمنافسة الصين.. أمريكا واليابان تستثمران 4.5 مليار دولار من أجل سباق 6G

فى إطار المنافسة فى سباق تكنولوجيا الجيل السادس من الاتصالات 6G ، اتفقتا الولايات المتحدة الأمريكية واليابان على استثمار 4.5 مليار دولار بشكل مشترك لتطوير الجيل التالي لشبكات الجيل الخامس 5G من الاتصالات، وذلك من أجل تقليل الاعتماد على الصين.



وبحسب وكالة Nikkei Asia اليابانية فإن الإدارتان الأمريكية واليابانية بقيادة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، وكذلك رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اتفقا على الاستثمار فى البحث والتطوير والاختبار ونشر الشبكات الآمنة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة بين البلدين.

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وخصصت الولايات المتحدة 2.5 مليار دولار للعمل على تطوير وبناء شبكات الجيل السادس من الاتصالات 6G بينما خصصت اليابان ملياري دولار، من أجل إنشاء بديل لشبكة اتصالات تقودها الصين .



وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية في حرب تكنولوجية هي الأشرس على الإطلاق، لمحاولة وقف مساعي العملاق الصيني عن تطوير شبكات الجيل الخامس حيث وضعت شركة هواوي الصينية على قائمة الحظر لمنعها من أي تكنولوجيا أمريكية في مجال الاتصالات مما أدى خسارتها خسارة كبيرة فى مجال صناعة الهواتف الذكية.



وكانت الصين قد وضعت أول قمر صناعي لها في الفضاء لاختبار تكنولوجيا الجيل السادس من الاتصالات 6G، حيث تعد الصين أكبر الدول المصنعة والمطورة لشبكات الجيل الخامس من الاتصالات 5G ، كماتعد أكبر دولة في العالم تحوي أفضل بنى تحتية في هذا المجال.

