فوائد صحية لتناول الخيار.. تعرفي عليها

فوائد صحية لتناول الخيار فهو يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية المفيدة، بالإضافة إلى بعض المركبات النباتية ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في علاج بعض الحالات وحتى منعها.

كما أن الخيار منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على كمية جيدة من الماء والألياف القابلة للذوبان ، مما يجعله مثاليًا لتعزيز الترطيب والمساعدة في إنقاص الوزن.

إليك أهم الفوائد الصحية لتناول الخيار يقدمها موقع هيلث لاين

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1. يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائي



الخيار منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالماء والعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة. يوفر تناول الخيار بالقشر أكبر قدر من العناصر الغذائية.

2. يحتوي على مضادات الأكسدة





يحتوي الخيار على مضادات الأكسدة ، بما في ذلك الفلافونويد والعفص ، والتي تمنع تراكم الجذور الحرة الضارة وقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة.



3. يعزز الترطيب



يتكون الخيار من حوالي 96٪ ماء ، مما قد يزيد من الترطيب ويساعدك على تلبية احتياجاتك اليومية من السوائل.

4. قد يساعد في إنقاص الوزن





الخيار منخفض السعرات الحرارية وغني بالماء ويمكن استخدامه كإضافة منخفضة السعرات الحرارية للعديد من الأطباق. كل هذه الأشياء قد تساعد في إنقاص الوزن.

5. قد يخفض نسبة السكر في الدم



وجدت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الخيار قد يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم ومنع بعض مضاعفات مرض السكري.