بتصميم جذاب.. شاهد سيارة هيونداي i20 الجديدة من الداخل والخارج| صور

بعد انطلاق السيارة الرياضية هيونداي i20 الجديدة كليًا، إليك أبرز إطلالاتها ومواصفاتها القوية، حيث تمتعت السيارة بمظهر جديد وجذاب.

بالإضافة إلى أداء قوي، وتكنولوجيا عالية الدقة، والعديد من وسائل الأمان لتعطي مفهومًا جديدًا للقيادة الرشيقة والثبات على الطريق.

وقد كشفت شركة «جي بي غبور أوتو» الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في مصر أن سيارة هيونداي i20 قد تم اجراء الكثير من التغييرات في تصميمها، مما يجعلها أكثر رياضية وتميزاً، حيث تتمتع النسخة الجديدة من i20 بمظهر رياضي قوي يضفي مفهومًا جديدًا للقيادة العصرية.

كما سيتم توفيرها في السوق المصري بسعر مناسب وإمكانيات هائلة مع وضع عوامل الأمان كأولوية، إلى جانب ما تتميز به شركة جي بي غبور أوتو من توفير لأعلى مستوى من خدمات البيع والصيانة وقطع الغيار، من خلال أكبر شبكة متكاملة من صالات العرض ومراكز الصيانة ومنافذ بيع قطع الغيار الموزعة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الجمهورية.

التصميم الخارجي

تميزت سيارة هيونداي i20 الجديدة بتصميم خارجي يحمل شكلًا أكثر جرأة يُبرز اندماج جسم السيارة i20 مع وقفتها القوية ومقدمتها الجذابة ومقصورتها الأنيقة، وتحمل الشبكة الأمامية الرياضية الجديدة توقيع هيونداي بشكل فريد يعلن عن انضمام i20 إلى عائلة هيونداي ويعطى انطباعاً قوياً مع الخطوط التصميمية ذات الطابع الرياضي الواضح على غطاء المحرك وجسم السيارة.

ويعزز ذلك التصميم الجانبي والخلفي للسيارة، واكتمال الخطوط الواضحة في التصميم الجانبي، بالإضافة إلى السقف ذو اللونين والزجاج المظلل الملون وجنوط سبور رياضية بتصميم جديد بمقاس 16 أو 17 بوصة حسب الفئة، إلى جانب الإضاءة الديناميكية التي تميز هيونداي i20 الجديدة عن كافة السيارات الأخرى على الطريق والتي تُشكلها مجموعة مصابيح LED الفريدة من نوعها على شكل حرف Z.

وتمثلت تجهيزات الإضاءة في مصابيح أمامية الهالوجين أو مصابيح أمامية بإضاءة LED حسب اختيارك، وإضاءة أمامية خلال النهار LED، وفوانيس LED خلفية، وإشارات جانبية بالمرايات LED، وإضاءة داخليةِAmbient Lights (64 لون).

الأبعاد والمقصورة الداخلية

وتتميز مقصورة السيارة هيونداي i20 الجديدة بتصميم عصري مبتكر يتيح مساحة أوسع ومريحة للمقصورة وصندوق الأمتعة بالنسبة لسيارة هاتشباك. فهي تعتمد على قاعدة عجلات بطول 2.580 ملم، مع بلوغ طولها الإجمالي 4.040 ملم، وعرضها 1.775 ملم، وارتفاعها الكلي 1.450 ملم، وحقيبة أمتعة خلفية بسعة 351 لتراً، كما ترتفع السيارة عن الأرض ب 140 ملم.

لم تقتصر التغييرات على التصميم الخارجي فقط بل قدمت i20 الجديدة تصميم داخلي جديد كليًا مع العديد من التقنيات والإضافات الجديدة ليأتي الجمال الحقيقي للسيارة من الداخل ويتطابق التصميم الداخلي تطابقًا مثالياً مع شخصية السيارة الخارجية التي تلفت الأنظار.

وقد تم تزويد السيارة بعجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد، وتكييف هواء يدوي أو أتوماتيك "حسب الفئة"، ومزيل ضباب أوتوماتيك للزجاج الأمامي، مثبت سرعة، وحساس إضاءة أتوماتيك، وحساس مطر أتوماتيك، وشاحن وايرلس، وشاحن USB، ومفتاح ذكي مع إمكانية إدارة المحرك عن بعد، إلى جانب نظام ترفيه ستاندرد FM/AM بشاشة 3.8 بوصة أو شاشة ذكية 8 بوصة تعمل باللمس، ودعم لأجهزة الأيفون والأندرويد، ونظام Bluetooth® للهاتف، ونظام التعرف على الصوت

قوة المحرك ووسائل الأمان

تتميز السيارة i20 بمحرك قوي سعة 1400 لتر MPI يمنحها قوة 100 حصان مع 6000 لفة في الدقيقة، و134 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4000 لفة في الدقيقة متصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، وتتمتع i20 بثبات على السرعات المرتفعة بفضل نظام التعليق الأمامي MacPherson، ونظام التعليق الخلفي Semi Rigid Axle, Torsion Bar.

وتحتوي i20 على العديد من وسائل الأمان الاساسية مثل الوسائد الهوائية الامامية والمكابح المضادة للانغلاق ABS، وتوزيع قوة المكابح إلكترونياً EBD، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HAC، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، وتجهيزات اختيارية مثل مراَة داخلية ذاتية التعتيم، وكاميرا للرؤية الخلفية، وسائد هوائية جانبية، وجهاز تحذير المسافات الأمامية.



وأوضح الأستاذ «فادي محسن» نائب الرئيس التنفيذي لهيونداي، أن كل هذه المميزات التي تحتويها هيونداي i20 الجديدة تأتي من منطلق حرص شركة جي بي غبور أوتو على تقديم كل ما هو جديد للسوق والمستهلك المصري.

وفي إطار استراتيجيتها التي تؤمن بضرورة تعزيز قطاع السيارات بكل ما هو جديد، وتوفير مختلف الموديلات للفئات المختلفة، مما يعود بالنفع على القطاع والاقتصاد ككل.

وتستهدف الشركة استقطاب شريحة جديدة من المستهلكين الشباب، لذلك تتضمن السيارة الجديدة العديد من المميزات التي سيارة صغيرة لكنها تترك انطباعاً كبيراً حيث تتميز بتصميم جديد ومعبّر مع أحدث التقنيات وعوامل الأمان السلامة.

وأكد أن جي بي غبور أوتو حريصة على شراكتها القوية مع هيونداي موتور العالمية التي استحوذت طرازاتها المختلفة من السيارات على تفضيل المصريين وشريحة مبيعات كبيرة في السوق المصري على مدار أعوام طويلة.

ويرجع ذلك لخبرتها الطويلة وتاريخها العريق الذي جعلها من كبرى شركات إنتاج السيارات في العالم وأكبر شركة مصدرة للسيارات في كوريا الجنوبية. كما أنها تعطي اهتماماً خاصاً للسوق المصري الواعد، حيث تجري دراسات جيدة لاحتياجات السوق واهتمامات وتطلعات المستهلك المصري وتوفير السيارات التي تتلائم مع هذه الاهتمامات والتطلعات.

كما أشار الأستاذ «إبراهيم نجيب» الرئيس التنفيذي لمجموعة جي بي غبور أوتو، أن الشركة توفر أعلى مستوى من خدمات البيع والصيانة وقطع الغيار، من خلال أكبر شبكة متكاملة من صالات العرض ومراكز الصيانة ومنافذ بيع قطع الغيار الموزعة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الجمهورية، علاوة على أنها أول شركة سيارات في مصر تقوم بتوفير خدمة شراء وحجز السيارات عبر الموقع الالكتروني بهدف تسهيل وتيسير الحصول على جميع سيارات الشركة المتميزة، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة نحو تكريس مفاهيم الشمول المالي تنفيذاً لرؤية مصر 2030، وتماشياً مع التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم.

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