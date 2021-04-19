حبس عنتيل الفيوم سنتين والوضع تحت المراقبة

قضت محكمة جنح الفيوم برئاسة المستشار محمد معبد بحبس عنتيل الفيوم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تقدمت زوجة ببلاغ ضد زوجها “أحمد . ص” ، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً بالأداب العامة وعاشرها معاشرة الأزواج ، بالإضافة الى إدارة المنزل الخاص بها وهو منزل الزوجية للدعارة .

وتمكنت مباحث قسم شرطة الفيوم من ضبط المتهم وبحوذته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وبعرضه على محكمة جنح الفيوم أصدرت حكمها المتقدم .

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