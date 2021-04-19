زكي عبدالفتاح : جنش يتحمل هزيمة الزمالك أمام الأهلي
قال زكي عبدالفتاح، مدرب حراس منتخب مصر الأسبق، إن محمود جنش يتحمل هزيمة الزمالك أمام الأهلي بالقمة 121.
وأضاف زكي عبدالفتاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: “هدف الأهلي الأول جاء من زاوية ضيقة أما الهدف الثاني فكانت عبارة عن تسديدة في منتصف المرمى”.
وأكمل: “جنش ظهر بمستوى سيء للغاية، فيما قدم علي لطفي مباراة كبيرة، بالنسبة لي ظهر بشخصيتين الأولى قبل ركلة الجزاء والثانية في تصديه لرأسية محمود علاء، هو حارس مميز وإمكاناته رائعة”.