7 أسباب لزيادة الوزن .. تعرفى عليها

أسباب عديدة لزيادة الوزن فجاة إليك أبرز تلك الأسباب وفقا لموقع هيلث لاين فإذا كان وزنك مستقرًا لعدة أشهر وحدث زيادة الوزن فجأة فيما يلي الأسباب الشائعة لاكتساب الوزن المفاجئ وفقا لموقع هيلث لاين

الدورة الشهرية



يمكن أن تؤدي هرمونات الدورة الشهرية إلى احتباس الماء مؤقتًا في الجسم. لكنها تختفي من تلقاء نفسها بعد 3-4 أيام.

التدخين



إذا كنت قد أقلعت عن التدخين مؤخرًا ، فقد تستهلك سعرات حرارية أكثر. يمكن للتدخين أن يعمل كمثبط للشهية ، لذلك عند الإقلاع عن التدخين ، يمكنك تناول المزيد من الطعام دون أن تدرك ذلك وإكتساب الوزن الزائد .

كثرة تناول الملح



يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الأطعمة المملحة إلى احتباس السوائل في الجسم ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل مؤقت. حافظ على رطوبتك وقلل من تناول الملح وتناول الألياف لفقدان وزن الماء.

الأرق



يرتبط روتين نومك ورغباتك الشديدة ببعضهما البعض بشكل مباشر. يمكن لنوعية النوم السيئة أن تجعلك تأكل أكثر ويؤدي إلى تقلبات في الميزان وزيادة الوزن

الجفاف



عندما لا تشرب كمية كبيرة من الماء في يوم واحد ، يخزن جسمك كل الماء الزائد في الجسم ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن المائي.

نظام غذائي عالي الكربوهيدرات



يمكن أن يكون السبب أيضًا التحول من نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مثل الكيتو إلى الكربوهيدرات العادية. ذلك لأن الكربوهيدرات ستساعد في تخزين المزيد من الماء في أنسجتك.

دواء جديد



إذا كنت قد بدأت في تناول أي دواء جديد ، فقد يكون هذا أيضًا سببًا في زيادة الوزن المفاجئة. يمكن أن تؤدي الحبوب المنومة والاكتئاب ومسكنات الآلام إلى زيادة الوزن.