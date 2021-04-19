موريتانيا تعلن مشاركتها في البطولة العربية لكرة الصالات بالقاهرة الشهر المقبل

قررت موريتانيا المشاركة في البطولة العربية لكرة الصالات، المقرر عقدها في القاهرة خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو المقبل.



وذكر اتحاد الكرة الموريتاني -في بيان أمس الأحد- أن الاتحاد قرر -خلال اجتماع لجنته التنفيذية برئاسة أحمد ولد يحيى- تعيين طاقم فني جديد كبداية لتأسيس فريق كرة الصالات الوطني.



وعلى صعيد متصل، قال رئيس اتحاد الكرة الموريتاني إن جميع الوسائل سيتم وضعها تحت تصرف المنتخب الوطني للمحليين، من أجل إجراء الاستعدادات المثلى لكأس العرب لكرة القدم، التي ستقام في قطر في نوفمبر وديسمبر المقبلين.