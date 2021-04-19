أخبار التكنولوجيا.. ثغرة خطيرة فى App Store تهدد جميع مستخدمى أبل.. وكيف تحذف حساب فيسبوك نهائيا من الآيفون

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:

لمنافسة الصين.. أمريكا واليابان تستثمران 4.5 مليار دولار من أجل سباق 6G

فى إطار المنافسة فى سباق تكنولوجيا الجيل السادس من الاتصالات 6G ، اتفقتا الولايات المتحدة الأمريكية واليابان على استثمار 4.5 مليار دولار بشكل مشترك لتطوير الجيل التالي لشبكات الجيل الخامس 5G من الاتصالات، وذلك من أجل تقليل الاعتماد على الصين.

وفاة تشارلز جيشكي مطور ملفات PDF عن عمر 81 عاما



رحل عن العالم، واحدا من أهم المطورين فى عالم التكنولوجيا و صناعة النشر المكتبي ، Charles Geschke تشارلز جيشكي، وهو مطور الملفات المنقولة بصيغة PDF ، وأحد مؤسسي شركة Adobe أدوبى، وذلك عن عمر يناهز 81 عاما.

تسريبات تكشف الفرق بين هواتف iPhone 13 القادمة و iPhone 12



كشفت تسريبات مصورة عدد من الفوارق التى تميز هواتف iPhone 13 القادمة عن هواتف iPhone 12 ، منا أن هواتف iPhone 13 ستأتي بنوتش بحجم أصغر كثيرا عن هواتف iPhone 12 ، وهى ميزة كان ينتظرها الكثير من المستخدمين.

تسريبات مصورة تكشف مواصفات هاتف vivo V21 SE القادم من فيفو



كشفت تسريبات مصورة أن شركة فيفو الصينية تستعد لإطلاق هاتف ثالث وهو vivo V21 SE مع هاتفى vivo V21 و vivo V21e الصادران فى 27 أبريل القادم ، حيث سياتى الهاتف بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .

رغم خسائرها.. إل جي تستمر في تطوير هاتفها القابل للف LG Rollable



نفت شركة إل جي LG، شائعة إيقاف خط إنتاج هاتفها المزود بشاشة قابلة لتغيير حجمها والمسمى LG Rollable، بعد الإعلان عن عزمها التخلي عن قطاع الهواتف الذكية والذي تسبب في خسائر تشغيلية للشركة بلغت 135 مليارات دولار أمريكي، خلال العام الماضي.

على غرار إنستجرام .. فيسبوك تستعد لدمج واتسآب مع ماسنجر



كشفت تقارير أن شركة فيسبوك Facebook تستعد لدمج تطبيق الدردشة الأشهر فى العالم واتسآب WhatsApp مع تطبيق ماسنجر، وذلك فى إطار خطة لدمج وتكامل تطبيقات فيسبوك، على غرار مع حدث سابقا مع تطبيقى ماسنجر وانستجرام، وفقا لخطة مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي للشركة.

للطلبة والموظفين.. متصفح كروم يطلق ميزات خارقة للمستخدمين



أعلنت شركة جوجل الأمريكية عن عدد من الميزات الجديدة لمتصفحها Google Chrome والتى ستساعد طلبة المدارس والجامعات وكذلك الموظفين على زيادة إنتاجيتهم عند استخدام المتصفح أثناء الدراسة أو العمل.

بعد فضيحة تسريب البيانات الأخيرة.. كيف يمكنك حذف حساب فيسبوك نهائيا من الآيفون



عانى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، من سلسلة من عدة عمليات تسريب وانتهاكات البيانات، بالإضافة إلى العديد من فضائح الخصوصية، لذا إذا قررت حذف حسابك على الشبكة الاجتماعية، فإليك كيفية القيام بذلك عبر متصفح الويب أو هاتف آيفون.

ارتفاع رأس المال السوقى لتطبيق Clubhouse إلى 4 مليارات دولار



مع زديادة الإقبال الملحوظ الذى يشهده تطبيق الدردشة الصوتية Clubhouse كلوب هاوس، استطاع التطبيق أن يحقق ارتفاعا كبيرا فجأة حيث وصلت قيمته السوقية إلى 4 مليارات دولار فجأة بعد أن كانت مليار دولار فقط فى يناير الماضى.

بيتكوين تتراجع نحو 11% فى أكبر انخفاض لها منذ شهور



تراجعت عملة Bitcoin بيتكوين المشفرة بنحو 11 % في أكبر انخفاض لها منذ شهور، وذلك بعد أيام فقط من وصولها إلى مستوى قياسي حيث كانت قد بلغت أكثر من 64 ألف دولار أمريكى.

تسرق حساباتك البنكية .. ثغرة خطيرة فى App Store تهدد جميع مستخدمى أبل



كشفت تقارير أن مستخدمى أجهزة شركة Apple أبل الأمريكية من هواتف آيفون وأجهزة آيباد معرضون للاختراق فى أى وقت بسبب عدد من التطبيقات الموجودة على متجر App Store ، والتى تحتوى على بعض الثغرات.