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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على عدد ساعات الصوم ووقت الإفطار اليوم

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه مواقيت الصلاة لليوم الإثنين الموافق 19 أبريل ، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء .
 

جدير بالذكر أن اليوم هو اليوم السابع من شهر رمضان الكريم ومدة ساعات الصوم 14 ساعة و 53 دقيقة.
 

مواقيت الصلاة فى القاهرة: 
 

صلاة الفجر 3:52
صلاة الظهر 11:54
صلاة العصر 3:30
صلاة المغرب6:25
صلاة العشاء 7:46


يذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية ، قد كشف أن آخر أيام شهر رمضان المعظم لعام 1442 هجريا 2021 ميلاديا، سيكون الأربعاء 12 مايو المقبل، وتكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما.

وأكد المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه بذلك يكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان، وتكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو (عيد الفطر المبارك)، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.

ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهى بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتى يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.


 

  

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