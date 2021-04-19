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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية نجع عبد الرواف بالإسكندرية يشكون من انتشار القمامة

صدى البلد

استغاث أهالى قرية نجع عبد الرواف حي العامرية ثان، محافظة الإسكندرية شارع الفورميكا من انتشار القمامة،  خوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض .

 

وقالت المواطنة “ أم هند ”  فى شكواها: "نعاني من تراكم تلال القمامة التي تهدد حياتنا وتؤدى إلى انتشار الأمراض بصفة مستمرة ،و  نرجو من حى العامرية ثان ومحافظ الإسكندرية التحقيق في هذا الأمر وإزالة القمامة ”. 

 

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