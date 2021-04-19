علاء نبيل : كارتيرون يتحمل خسارة الزمالك في القمة..والشناوي يحتاج للراحة

قال علاء نبيل، نجم المقاولون العرب السابق، إن الفرنسي باتريس كارتيرون يتحمل خسارة الزمالك أمام الأهلي بالقمة 121.

وأضاف علاء نبيل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: “محمد الشناوي يحتاج للراحة في المباريات المقبلة، في ظل تراجع مستواه ويجب أن يحصل علي لطفي على فرصته بالفترة القادمة”.

وتابع: “الشناوي بدأت الشبكة تهتز بأهداف يتحمل جزءا فيها، الشناوي عنده مشكلة في الكرات العرضية، لا شك أنه حارس مصر الأول، لكن محتاج يرتاح علشان يرجع لمستواه، مبسوط إن علي لطفي رجع علشان ينافس الشناوي”.

وواصل: “محمد شريف أصبح نجم شباك، بهدفيه في مرمى جنش، والمباراة كانت جيدة وقوية، وفاز من يستحق في النهاية”.