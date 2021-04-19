عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ثور عملاق يسحق طفل

ثور عملاق يسحق طفلا.. تفاصيل

ثور عملاق
ثور عملاق

يعيش طفل صغير في نيوزيلندا في حالة خطيرة بعد أن دهسه ثور ضخم يزن 78 حجرًا (550 كجم).

وقع الحادث المروع بعد ظهر يوم الأحد في وودبري بالقرب من جيرالدين في منطقة كانتربري بالجزيرة الجنوبية.

ووفقاً لصحيفة ديلي ستار، كان الطفل البالغ من العمر سبع سنوات ينظر إلى بعض الحيوانات التي تقف في حظيرة عندما هاجمها الثور.

 ذكرت الصحيفة  أنه تم نقله إلى مستشفى كرايستشيرش مصابًا بجروح في البطن وكسور في الضلوع.

 وقال متحدث باسم Canterbury West Coast Air Rescue إن الصبي كان مع أسرته عندما قفز الثور من السياج وداس عليه.

وأكد المسؤولين أنهم حضروا "حادث حيوان" في جيرالدين في حوالي الساعة 12:35 ظهرًا يوم 18 أبريل ونقل الطفل في حالة خطيرة إلى مستشفى كرايستشيرش.

ثور طفل دهس ثور يدهس طفل بنيوزيلندا

ترشيحاتنا

أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 18-4-2021

هل النوم طوال نهار رمضان يبطل الصيام؟.. مباح بشرط اجتناب هذا الفعل الحرام

لمنافسة الصين.. أمريكا واليابان تستثمران 4.5 مليار دولار من أجل سباق 6G

العظمى تصل لـ 42.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اليوم وتحذير عاجل من الأرصاد

15 مليون حالة إجمالي عدد إصابات كورونا في الهند

باكستان تسجل 5152 إصابة جديدة و73 وفاة بفيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

الجرام يتجاوز 800 جنيه.. ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم الاثنين سابع أيام رمضان

المجلس الأعلى للإعلام يجري تحقيقا عاجلا مع المسئولين عن مسلسل الطاووس

بعد إقامة دوري السوبر الأوروبي.. منع محمد صلاح من المشاركة مع مصر في أي منافسة دولية

أول تعليق من الكنيسة الأرثوذكسية علي فيديو شهيد شمال سيناء

وفاة رئيس قطار طوخ وتشييع الجثمان فى مسقط رأسه بالغربية

هل النوم طوال نهار رمضان يبطل الصيام؟.. مباح بشرط اجتناب هذا الفعل الحرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ