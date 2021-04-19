ثور عملاق يسحق طفلا.. تفاصيل

ثور عملاق يسحق طفل

يعيش طفل صغير في نيوزيلندا في حالة خطيرة بعد أن دهسه ثور ضخم يزن 78 حجرًا (550 كجم).

وقع الحادث المروع بعد ظهر يوم الأحد في وودبري بالقرب من جيرالدين في منطقة كانتربري بالجزيرة الجنوبية.

ووفقاً لصحيفة ديلي ستار، كان الطفل البالغ من العمر سبع سنوات ينظر إلى بعض الحيوانات التي تقف في حظيرة عندما هاجمها الثور.

ذكرت الصحيفة أنه تم نقله إلى مستشفى كرايستشيرش مصابًا بجروح في البطن وكسور في الضلوع.

وقال متحدث باسم Canterbury West Coast Air Rescue إن الصبي كان مع أسرته عندما قفز الثور من السياج وداس عليه.

وأكد المسؤولين أنهم حضروا "حادث حيوان" في جيرالدين في حوالي الساعة 12:35 ظهرًا يوم 18 أبريل ونقل الطفل في حالة خطيرة إلى مستشفى كرايستشيرش.