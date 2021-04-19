أم تضرب ابنها المراهق حتى الموت وتدفنه في شقتها .. تفاصيل

ام تقتل ابنها

أقدمت إحدى الأمهات على ضرب ابنها المراهق حتى الموت وتركت جثته المتعفنة تتحلل في منزلها.

وتواجه كينيا ستالورث تهمة بقتل ابنها دومينيك ألين البالغ من العمر 19 عامًا بعد أن اكتشفت الشرطة رفاته في غرفة نوم في شقتها بولاية اوهايو الأمريكية

ووفقا لصحيفة ديلي ستار، تم استدعاء الضباط من قبل زوج ستالورث روبرت روب ، الذي أبلغ عن وجود جثة في الممتلكات.

ذكرت الصحيفة أن جسد الصحية كان في حالة سيئة لدرجة أن الحمض النووي كان ضروريًا للتعرف عليه.

وقال ممثلو الادعاء إن الشاب قتل بين أواخر سبتمبر أيلول وأوائل أكتوبر .

زعموا أيضًا أن الأم التي تعيش بمدينة سينسيناتي ، في أوهايو بالولايات المتحدة ، قتلت ابنها وغطت جسده بكومة من الملابس وأبقت غرفة النوم مغلقة لمنع الرائحة حيث تتحلل الجثة.