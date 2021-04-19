الصين تسجل انخفاض في إصابات كورونا اليومية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الإثنين، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك في انخفاض عن اليوم السابق الذي سجل فيه 16 إصابة.

وقالت اللجنة إن جميع الإصابات التي تم تسجيلها قادمة من الخارج، حيث لم تسجل أي إصابات محلية، كما لم تسجل أي حالات وفاة.

وأضافت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ارتفعت إلى 16 بعد أن كانت 15 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين 90510 حالات بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

ومن ناحية أخرى، قال رئيس وكالة الأمم المتحدة، الدكتور تادروس أدهانوم جيبريسوس، إن الإصابات في جميع أنحاء العالم، تقترب من أعلى معدل تم تسجيله حتى الآن خلال الوباء.